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الأمين العام للأمم المتحدة: أحث المجتمع الدولي على تكثيف مساعيه والغذاء العالمي يقول بأن الوضع يتدهور بسرعة
قال الأمين العام للأمم المتحدة بأنه يحث المجتمع الدولي على تكثيف مساعيه لإقناع الأطراف المتحاربة في السودان للاتفاق على وقف دائم لإطلاق النار.
وقال برنامج الغذاء العالمي بأن الوضع في السودان يائس ويتدهور بسرعة ومع اقتراب بداية موسم الأمطار في الشهر المقبل يجعل طرق النقل الحرجة غير قابلة للوصول مما ينذر بنفاد مخزون الغذاء وأن يبلغ الجوع ذروته.
الجزيرة – السودان
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