بالصور.. مشاد تدعو للتحرك العاجل في دارفور، وتوزيع مواد غذائية بمركز إيواء الكنيسة القبطية بالشمالية

قالت منظمة شباب من أجل دارفور “مشاد” بأنها تدين بأشد العبارات والأفعال الإجرامية التي ارتكبتها مليشيات الدعم السريع، بحرق قرية شق النيل بمنطقة أم كدادة بشمال دارفور.

– نعرب عن أسفنا لتلك الجريمة ونعلن تضامننا الكامل مع ضحايا الحريق والوقوف معهم لأجل إنصافهم والقصاص من المجرمين عناصر المليشيات