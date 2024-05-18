قالت منظمات الإغاثة والتنمية بإقليم دارفور والشبكة الوطنية لبناء السلام والتعايش السلمي بأنها تعبر عن قلقها البالغ جراء قصف الدعم السريع على أحياء المدنيين ومعسكرات النازحين والمستشفيات بمدينة الفاشر.

– ما تقوم به هذه القوات يعتبر جرائم حرب متكاملة الأركان وانتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي الإنساني المنصوص عليها في اتفاقية “جنيف”.