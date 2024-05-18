سياسية

ما تقوم به هذه القوات يعتبر جرائم حرب متكاملة الأركان وانتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي الإنساني

2024/05/18
الدعم 1681799214
الدعم السريع

قالت منظمات الإغاثة والتنمية بإقليم دارفور والشبكة الوطنية لبناء السلام والتعايش السلمي بأنها تعبر عن قلقها البالغ جراء قصف الدعم السريع على أحياء المدنيين ومعسكرات النازحين والمستشفيات بمدينة الفاشر.
– ما تقوم به هذه القوات يعتبر جرائم حرب متكاملة الأركان وانتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي الإنساني المنصوص عليها في اتفاقية “جنيف”.
– نحذر القوات المسلحة أيضاً من القصف الجوي عبر الطيران بإسقاط البراميل المتفجرة بالقرب من مساكن المدنيين.
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الجزيرة – السودان

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2024/05/18