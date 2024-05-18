دانا الفردان تشارك في مهرجان كان السينمائي





حضور دانا في حفل تسليم جوائز تروفيه شوبارد المرموق يمثل تجربة حسية لا تُنسى، حيث تجمع بين الصوت واللون والتأمل من خلال أدائها الرائع لموسيقى “إنديجو”. هذه التجربة تعكس تميزها كمؤلفة موسيقية قطرية، حيث تستعد لترك بصمة لا تُنسى على المسرح العالمي من خلال مشاركتها المذهلة في مهرجان كان السينمائي الشهير في دورته الـ ٧٧.

تتجلى “إنديجو” كتجربة تفاعلية لا تقتصر على مجرد حفل موسيقي، بل تدمج الموسيقى النيوكلاسيكية مع عناصر الإلكترونية، مما يتيح لتكوينات موسيقى دانا التفاعل مع الألوان والأنوار والموسيقى الإلكترونية لتوجيه الجماهير نحو تجربة تفكيرية ملهمة. رؤية دانا لـ “إنديجو” تتجاوز الحدود التقليدية للفن، مما يعكس استكشافًا شاملاً للعواطف والفن.

مع مسيرة لافتة في سجلها الفني، تستمر دانا الفردان في سحر الجماهير العالمية بمؤلفاتها المميزة وشراكاتها الرائدة. إن نجاحها الأخير في إيطاليا كان لحظة حاسمة، حيث وُضعت موسيقاها في صدارة مسرح Politeama Garibaldi di Palermo في مسرحية “Giocando con Orlando”. بالتعاون مع ستيفانو أكورسي، المخرج المسرحي فيديريكا تشيليني، وأداء أوركسترا سيمفونية صقلية تحت قيادة المايسترو جيوفاني باسيني، حيث منحت مؤلفات دانا حياة جديدة لرواية لودوفيكو آريوستو الشعرية الخيالية “أورلاندو المجنون”، مبهرةً الجماهير بتآزر بين النغمات الحديثة والحكايات الكلاسيكية.

تستمر رحلة الإبداع لدانا مع إصدار “Falling”، أحدث أغنية لها بالتعاون مع المنتج الفرنسي يانز – وهي متاحة على جميع المنصات الرئيسية – وتعكس “Falling” تنوع دانا الفني بدمج سلس للإيقاعات الإلكترونية كبعد بديل للسرد، حيث تبرز استكشافات دانا لأنواع متنوعة من الموسيقى موهبتها المتعددة الجوانب ورؤيتها الفنية المتفرّدة.

تعد دانا الفردان رائدة تبني الجسور بموهبتها وإبداعها ممثلةً قطر كأول ملحنة من دول مجلس التعاون الخليجي تؤدي في الحفل الرسمي لمهرجان كان السينمائي، ممهدة الطريق لمواهب المستقبل كمصدر إلهام للفنانين الطامحين في جميع أنحاء المنطقة.

تواصل دانا تحطيم الحواجز في التعبير الموسيقي برصيد تاريخي يترك أثرًا دائمًا على الساحة العالمية. فقد اشتهرت دانا الفردان الموسيقية القطرية بمؤلفاتها المبتكرة التي تتجاوز الحدود الثقافية وتلامس الجماهير في جميع أنحاء العالم. مع مجموعة متنوعة تمتد ما بين الموسيقى الكلاسيكية والموسيقى الإلكترونية وما بعدهما وما بينهما.

الشرق القطرية