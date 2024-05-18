المدير العام لقوات الدفاع المدني: قواتنا تواصل العمل في تطهير المؤسسات الخدمية الخاصة والعامة ومساكن المواطنين

أكد الفريق شرطة دكتور عثمان عطا مصطفى المدير العام لقوات الدفاع المدني أن قواته تواصل العمل في تطهير المؤسسات الخدمية الخاصة والعامة ومساكن المواطنين.

وقال في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) إن العمل متواصل الآن في منطقة أم درمان القديمة في التطهير والتعقيم وانتشال الجثث والرفاة وتعقيم المنازل والشوارع حيث تم تعقيم مشرحة ومستشفى أم درمان تمهيداً لنقل الجثامين، كذلك تم تعقيم قناة الخرطوم الدولية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان