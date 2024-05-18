شركات آسيوية عملاقة تسعى للاستثمار في الجزائر





كشف عمر ركاش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عن استعداد العديد من الشركات الآسيوية الكبرى لتنفيذ مشاريع استثمارية في الجزائر في مختلف القطاعات. وأكد أن هذا الاهتمام يعكس الإصلاحات الجوهرية التي يشهدها بيئة الاستثمار في البلاد.

أدلى ركاش بهذه التصريحات خلال مشاركته في ندوة نظمتها مندوبية الاتحاد الأوروبي في الجزائر بالتعاون مع الوكالة، بعنوان: “استكشاف فرص الاستثمار الجديدة وتقصير سلاسل التوريد الأوروبية في الجزائر”. وأوضح أن “العديد من الشركات الآسيوية الكبرى تدرس نقل استثماراتها إلى الجزائر، خاصة في مجالات صناعة الحديد والصلب والمعادن والألمنيوم، حيث يصل مبلغ الاستثمار المحتمل في بعض المشاريع إلى 6 مليارات دولار”.

وتأتي هذه الشركات ضمن أكثر من 100 شركة أجنبية أبدت رغبتها في الاستثمار في الجزائر، منها 45 شركة تابعة لدول الاتحاد الأوروبي، وذلك في عدة نشاطات كنشاط الصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، والطاقات المتجددة والاقتصاد التدويري، حيث يتم العمل مع أصحاب المشاريع المقترحة على دراسة الآليات الكفيلة بتجسيدها الفعلي.

الشروق الجزائرية