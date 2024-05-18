تحدي البطاطس الحارة يقتل طفلاً أمريكياً





توفي طفل أمريكي، يبلغ من العمر 14 عاماً، بعد دخوله تحدي «البطاطس الحارة» الذي كان يشارك فيه، وانتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب تقرير الطب الشرعي، فإنه بعد تشريح جثة الطفل هاريس وولوبا، تبين أنه توفي جراء تناوله رقاقة بطاطا حارة جداً، ما أدى لإصابته بسكتة قلبية.

وجاء ذلك لاحتواء الفلفل الحار على «مادة غذائية فيها كمية كبيرة من مادة الكابسيسين»، وهو عنصر نشط في الفلفل الحار يسبب إحساساً حارقاً لمَن يتناوله.

ويشمل التحدي الغريب تناول كمية كبيرة من البطاطس المغمسة بالتوابل، دون شرب الماء لأطول فترة ممكنة، ويحتوي المنتج المعني على فلفل كارولاينا ريبر، وهو أقوى نوع من الفلفل في العالم. وأوضح تقرير تشريح الجثة أنّ الطفل كان يعاني مرضاً في القلب والأوعية الدموية، ما قد يكون عاملاً في وفاته.

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