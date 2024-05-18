جامعة الزعيم الازهري تعلن بدء الامتحانات

أعلن البروفيسور نصرالدين شريف، مدير جامعة الزعيم الأزهري، عن استكمال كافة الترتيبات لعقد امتحانات كليات الجامعة المختلفة اعتبارًا من ١٩ مايو وحتى ٢٩ مايو الجاري، وذلك في ٧ مراكز محلية ودولية، بهدف ضمان حق الطلاب في الحصول على التعليم العالي.

أشاد البروفيسور نصرالدين بالتعاون الكامل الذي تلقوه من السفارات والجامعات التي ستستضيف الامتحانات، مؤكدًا على أن هذا التنسيق يعكس الجهود المشتركة لضمان سير الامتحانات بسلاسة.

وقدم الطمأنة للطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحانات بسبب الأحداث السائدة في البلاد، مؤكدًا أن حقوقهم الأكاديمية محفوظة وستتم معالجة مواضيعهم بالشكل المناسب. وأعرب عن شكره لأمانة الشؤون العلمية وأعضاء هيئة التدريس على جهودهم الجبارة في تسهيل عملية عقد الامتحانات.