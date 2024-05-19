وزير البنى التحتية بنهر النيل يعلن دخول محول جديد لمحطة عطبرة

أعلن المهندس سمير سعيد، وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بنهر النيل، أن الفرق الفنية قد بدأت في تركيب ومراجعة جميع الأعمال الفنية واختبارات التشغيل المتعلقة بمحول محطة عطبرة التحويلية الجديدة فور وصولها للمحطة.

أدلى بتصريحه خلال زيارته التفقدية السبت لموقع تركيب المحول في المحطة، وكان برفقته المهندس عمار محمد، مدير الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء في قطاع نهر النيل، ومدير شركة نقل الكهرباء في القطاع الشمالي.

أكد المهندس سعيد أن العمل سيتم تنفيذه بنظام ورديتين، وتوقع أن يتم الانتهاء من العمل الفني والمراجعة التشغيلية خلال أسبوعين. بينما أكد المهندس عمار محمد أن دخول المحول سيؤدي إلى تقليل قطوعات الكهرباء بنسبة تزيد عن ٧٠٪ عن الوضع الحالي.