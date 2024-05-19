هل الذكور أذكى من الإناث في الرياضيات؟دراسة تكشف نتائج مثيرة





وفقًا لبحث جديد، يبدي الآباء عمومًا تقديرًا مبالغًا في مهارات أبنائهم الذكور في الرياضيات بالمقارنة مع البنات، وتشير الدراسة إلى أن “الصور النمطية بين الجنسين في المنزل قد تعيق تقدم الطالبات”.

وأظهرت النتائج، التي عُرضت في محاضرة بكلية لندن الجامعية هذا الأسبوع وتم التركيز عليها من قبل صحيفة “غارديان” البريطانية، أن الآباء يتمتعون بثقة زائدة في أداء أبنائهم الذكور في الرياضيات بشكل أكبر بكثير مما هو الحال فيما يتعلق ببناتهم، على الرغم من أنهم يميلون إلى تقدير أداء أطفالهم بشكل عام في بعض المواد الدراسية بغض النظر عن الجنس.

وعلقت الخبيرة الاقتصادية في جامعة ساوثهامبتون، فالنتينا توني، قائلة: “نسمع أحيانًا ادعاءات بأن الفتيات لا يحببن الرياضيات، ولكن ما الإجراءات التي اتُخذت لفهم أسباب عدم اهتمامهن بهذه المادة؟ أنا مقتنعة تمامًا بأن هذا لا يعني أن الفتيات لا يحببن الرياضيات، بل يعكس نتيجة سنوات من التعرض للصور النمطية”.

وكشفت «غارديان» أنه ما تزال هناك فجوة كبيرة بين الجنسين في الرياضيات والفيزياء والهندسة، حيث تشكل الطالبات 23 بالمئة فقط من الحاصلات على المستوى A للفيزياء، و37 بالمئة للرياضيات في المملكة المتحدة.

ويشير البحث الأخير إلى أن «تحيز الوالدين يمكن أن يلعب دورا في اتساع هذه الفجوة».

وكانت دراسات سابقات توصلت كذلك إلى أن المعلمين يتوقعون أن تكون الفتيات صاحبات مستوى أضعف في الرياضيات مقارنة بالذكور، ويضعون علاماتهن وفقا لذلك.

وأوضحت توني: «يحتاج الآباء إلى معلومات واضحة وموضوعية حول المهارات والقدرات لدعم أطفالهم بأفضل طريقة. الكثير من التحيزات غير صحية، لذلك نحن بحاجة إلى التصرف في وقت مبكر من حياتهم».

وأضافت: «كلما بالغ الآباء في التقدير، ارتفع مستوى مهارات أطفالهم».

ووجد البحث أيضا أن تحيز الوالدين يمكن أن يكون له تأثير على المسار التعليمي للطفل.

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