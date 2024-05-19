ماسك يعلن الانتقال النهائي رسمياً من “تويتر” إلى “إكس دوت كوم”





أعلن إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي، عبر منصة إكس أن جميع الأنظمة الأساسية لشبكته الاجتماعية السابقة المعروفة باسم تويتر، أصبحت فعّالة تحت اسم النطاق “X.com”، مما يؤكد بشكل رسمي الهوية الجديدة للمنصة بالكامل. بدأ ظهور شعار X بالأبيض والأسود منذ نهاية يوليو عند زيارة الموقع، لكن عنوان الموقع “Twitter.com” كان ما يزال يعمل.

X.com كان الاسم والموقع الإلكتروني لبنك عبر الإنترنت أسسه إيلون ماسك في عام 1999، وتحول فيما بعد ليصبح خدمة الدفع عبر الإنترنت “باي بال” PayPal. استخدم ماسك هذا الرمز أيضًا لشركة الفضاء “سبايس اكس” وشركة القابضة “اكس كورب” التي استحوذت على تويتر، وشركة “اكس ايه اي” الناشئة المخصصة للذكاء الاصطناعي والتي تم الكشف عنها في منتصف يوليو.

أعلنت الشبكة الاجتماعية يوم الخميس أن “جروك”، أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي من شركتها الناشئة “اكس ايه اي” والذي يهدف إلى أن يكون إصداراً يمكن أن تحتوي ردوده على سمات فكاهية، أصبح متاحًا منذ الخميس في أوروبا لمشتركي اكس بريميوم.

وأوضحت الشبكة أيضاً أنه “بمجرد انتهاء الانتخابات الأوروبية (6-9 يونيو 2024)، سنستمر في نشر اتجاهات سياقية لجميع المستخدمين”. منذ الاستحواذ على تويتر في عام 2022 مقابل 44 مليار دولار، تحدث ماسك بانتظام عن مشروعه الغامض لتحويله إلى تطبيق فائق متعدد الأوجه، مع خدمات مالية، على شاكلة “ويتشات” في الصين. ومنذ إطلاق واجهة الذكاء الاصطناعي التوليدي “تشات جي بي تي” المطورة من شركة “أوبن إيه آي”، تشكّل هذه التكنولوجيا موضوع منافسة شرسة بين عمالقة القطاع، خصوصاً بين مايكروسوفت وغوغل، ولكن أيضا ميتا وشركات ناشئة بينها أنثروبيك وميسترال إيه آي.

جريدة عمان