المنطقة بين الجيلي وشندي كانت خالية من الجيش حتى منطقة العوتيب على 30 كيلو من شندي. تقريبا 100 كيلو كلها كانت خالية وفي متناول قوات المليشيا المتواجدة في الجيلي والتي كانت تصل حتى تخوم العوتيب في بداية الحرب.

حاليا الجيش بالقرب من الجيلي؛ إرتكازات الجيش على بعد كيلومترات قليلة. والجيش في حالة هجوم على الجيلي.

الجنجويد هاجموا ارتكاز متقدم للجيش واستطاعوا اسقاطه وهو على بعد 15 كيلو من الجيلي.

إرتكازات الجيش في تخوم الجيلي موجودة والمليشيا ما تزال محاصرة في الجيلي وحصاد أفرادها وعرباتها مستمر وسيستمر حتى تسقط.

على مدار شهور ظللنا نتابع حصار أبطال الكدرو للجنجويد وتدمير سياراتهم بشكل شبه يومي. وباستمرار المليشيا تتعرض لخسائر واستنزاف في الأرواح والعتاد ولكن لا نراهم يولولون.

الهزيمة عامل نفسي. الجيش متقدم ومنتصر مهما حدثت خسائر هنا وهناك بطبيعة الحرب، والمليشيا محاصرة ومنهارة وإلى زوال.

حليم عباس

