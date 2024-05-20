ليفربول يودع كلوب بالفوز على وولفرهامبتون بثنائية

ودع ليفربول مدربه الألماني يورجن كلوب بالانتصار على ضيفه وولفرهامبتون (2-0)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب أنفيلد، مساء الأحد ، ضمن الجولة الأخيرة من البريميرليج.

وسجل ثنائية ليفربول كل من: أليكسيس ماك أليستر (34)، وجاريل كوانساه (40).

وأنهى الريدز الموسم في المركز الثالث، برصيد 82 نقطة، بينما تواجد وولفرهامبتون في المركز 14، برصيد 46 نقطة.

وحسم مانشستر سيتي بطولة الدولي عقب الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على ضيفه وست هام.

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