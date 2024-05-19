بيان رسمي سعودي بشأن حادث طائرة الرئيس الإيراني

أعلنت السعودية يوم الأحد دعمها لإيران بعد سقوط طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، معلنة عن استعدادها لتقديم أي مساعدة ضرورية.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية أن حكومة المملكة العربية السعودية تتابع بقلق كبير الأحداث التي تناولتها وسائل الإعلام بشأن الحادثة، مشيرة إلى تضامنها الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الظروف الصعبة، واستعدادها لتقديم أي نوع من المساعدة التي قد تحتاجها السلطات الإيرانية.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قد عاد يوم الأحد من منطقة حدودية مع أذربيجان، حيث كان قد افتتح سدًا مشتركًا مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف.

وانُتخب رئيسي (63 عاما) في 2021، وأمر منذ تولي منصبه بتشديد قوانين الأخلاق، كما أشرف على حملة قمع على الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ومارس ضغوطا قوية في المحادثات النووية مع القوى العالمية.

ورئيسي كان يتولى في السابق قيادة السلطة القضائية في البلاد. وكان يُنظر إليه على أنه أحد تلاميذ خامنئي، واقترح بعض المحللين أنه يمكن أن يحل محل المرشد، البالغ من العمر 85 عامًا، بعد وفاته أو استقالته من منصبه.

وفاز رئيسي بالانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2021، وهو التصويت الذي شهد أدنى نسبة إقبال في تاريخ الجمهورية الإسلامية.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على رئيسي لأسباب منها تورطه في أحكام إعدام جماعية لآلاف السجناء السياسيين عام 1988 في نهاية الحرب الدموية بين إيران والعراق.

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