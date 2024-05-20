لا انصح اطلاقا مهما كانت الاغراءات أو الضغوط التوقيع على اتفاقية سرية أو هشه تعيد الغطاء المدني للمليشيا.. هم لو عادوا لن يكون في صالحهم ولا في صالح من يأتي بهم.

ما حدث في الحرب يفضي إلى اضطرابات ما بعد الصدمة إضطراب الكرب المأساوي PTSD

هل تعلمون ماذا كان اسم القنابل اليدوية بعد الحرب الاهلية اللبنانية (برد جوفك) تباع في طست، ويأخذها الرجل الذي خسر أهله ومدخرات حياته ويتوجه لمنزل المسئول أو مقر الحزب الذي اعتدى على منطقته، ويرميها في غفلة في الداخل أو في سيارته عندما تخرج ويهرب غير مكترث هل احدث ضررا أم لا لأن الغرض كما ذكر أعلاه (برد جوفك).

كثير من الحالات التي تمت كانت انتقاما شعبيا أو فرديا غير منظم .. من العبث بمكان اجراء تحقيفات أو تحريات لمجموعات واحزاب .. لأن الجوف الذي يغلي جوف شعبي وليس حزبي.

حرب السودان تختلف عن لبنان لأن الأعراض انتهكت سواء مباشرة من المليشيا أو بسبب التفكك الأسرى والنزوح واللجوء … ولذلك الاضطرابات مؤكدة بنسبة مئة بالمئة .. والهوس في البحث عن شماعة لا يجدي.

مكي المغربي

