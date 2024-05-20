بسبب ملصق.. إيطاليا تصادر سيارات “فيات” مغربية الصنع

أفاد متحدث باسم مجموعة “ستيلانتيس” في إيطاليا بأن الشرطة قد صادرت أكثر من 130 سيارة من طراز فيات تم استيرادها من المغرب الأسبوع الماضي، وذلك بسبب وجود ملصق على أبوابها يحمل ألوان العلم الإيطالي، مما يمكن أن يخدع حول مكان تصنيعها.

وأكد المتحدث يوم السبت، وفقًا لتقرير نشرته وسائل إعلام محلية، أن 134 سيارة صغيرة من طراز توبولينو، التي تحمل علامة فيات التابعة لمجموعة ستيلانتيس، تمت مصادرتها مؤقتًا في ميناء ليفورنو الإيطالي عند وصولها من المغرب حيث تم تصنيعها.

وأوضح المتحدث أن الهدف الوحيد من الملصق هو توضيح المصدر التجاري للمنتج، مؤكدًا أن المجموعة لم تنتهك أي قواعد.

وأضاف المتحدث أن فريقًا من شركة “سنترو ستيل فيات”، التابعة لشركة “ستيلانتيس أوروبا”، هو من قام بتصميم طراز توبولينو الجديد في إيطاليا.

وكانت المجموعة قد ذكرت أن المغرب هو من سينتج سيارات توبولينو الجديدة عند إعلانها عن الطراز الجديد.

وقال المتحدث: “على أي حال، قررنا التدخل بإزالة الملصقات الصغيرة على المركبات لحل أي مشكلات، بشرط الحصول على الضوء الأخضر من السلطات”.

ويدور خلاف بين الحكومة اليمينية في إيطاليا وستيلانتيس منذ شهور بشأن خيارات الإنتاج للمجموعة، حيث تقول روما إن السيارات التي يتم تسويقها على أنها منتجات إيطالية يجب أن يتم إنتاجها محليا.

رويترز