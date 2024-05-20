اقتصاد وأعمال
الجزائر الثانية إفريقيا في إنتاج الحبوب
وفقًا لتقارير أمريكية، احتلت الجزائر المرتبة الثانية في إنتاج القمح في إفريقيا خلال عام 2023، حيث بلغ إجمالي إنتاجها 7 ملايين طن خلال الموسم الزراعي 2022/2023. بينما جاءت مصر في المقدمة كأكبر مستورد للقمح في القارة الإفريقية في نفس العام، حيث بلغ إجمالي استهلاكها للقمح 20.5 مليون طن سنويًا.
وبلغ حجم الاستهلاك السنوي لمادة القمح في الجزائر 11.4 مليون طن خلال عام 2023.
الخبر الجزائرية
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