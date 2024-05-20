🔴 يا برهان الصفعة التي تلقاها البطل الشهيد (الرائد) محمد صديق ،، كنت ستنال مثلها لو نجح مخططهم يوم 15 ابريل 2023 مضى دفاعا عنك 35 فارس من #الحرس_الرئاسي حتي يسلم #السودان وليس من اجلك في شخصك ،،، لكن تأمل في صفعه محمد صديق جيدا



،،صفعة محمد صديق تألم لها كل سوداني حر ،،لانها على خد الكريم الشجاع ولانها صفعه لكل سوداني ،،محمد صفوه لانه لم ينكسر لهم مات واقف شامخ كل الجبل الاشم .

🔴 قلنا (الرائد) لان الشهيد بترقى دفعتين ..

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