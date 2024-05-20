🔴 (100) درونز لا تتجاوز ميزانيتها (10) مليون دولار قادرة على هزيمة التمرد في الجزيرة والخرطوم وولايات دارفور
(100) درونز بمواصفات عسكرية لا تتجاوز ميزانيتها (10) مليون دولار وعدد (300) مهندس كمبيوتر يتناوبوا على تشغيل هذا العدد قادر على هزيمة التمرد في الجزيرة والخرطوم وولايات دارفور ، بمساعدة القوات على الأرض والتي تتحرك بعد تحرك (الدرونز) .
قدمنا مقترح متكامل لقيادة الجيش منذ عام ونصف العام فيه كامل التفاصيل من نوع الدرونز وطريقة العمل والتدريب والمشاركة في المعركة .. لا حياة لمن تنادي إلى يومنا هذا .
إن الدرونز التي يستخدمها الجيش هذه تحمل دانة واحدة وبالكثير (3) دانات هذه لن تحسم المعركة ، ما يحسم المعركة (دورنز) تحمل على الأقل (6) دانات وتدريب وتشغيل من قبل مهندسي كمبيوتر لهم الخبرة اللأزمة مع التدريب المكثف .
مالم تتم المواكبة في طريقة العمليات العسكرية بما توصل له العلم اليوم سنكون خارج عمليات التطور للعمليات العسكرية فالعمل البدائي للعمليات العسكرية أصبح من الماضي .
” وقبل كل ذلك ، الإرادة الوطنية الصادقة ، وعدم التلاعب بالمصلحة العليا للدولة وجيشها وشعبها ”
محمد السر مساعد
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