وفاة الرئيس الإيراني ترفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي (التفاصيل)

قفز سعر الذهب اليوم إلى مستويات قياسية جديدة بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إثر تحطم مروحية كانت تنقله في منطقة ورزقان بمحافظة أذربيجان الشرقية.

قفز سعر الذهب عالميا نحو 1.1% ليصل إلى 2440.59 دولار للأوقية بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، وجميع الركاب الآخرين الذين كانوا على متن الطائرة عندما سقطت في شمال غرب إيران.

وزادت وفاة الرئيس الإيراني من التوترات في الشرق الأوسط، حيث قال محللون إنه يزيد من جاذبية المعدن الأصفر الذي يعتبر ملاذا آمنا في أوقات الاضطرابات.

قال نيكولاس فرابيل، الرئيس العالمي للأسواق المؤسسية في ABC Refinery في سيدني: إن ارتفاع سعر الذهب مدفوعًا بالأخبار في ظل عدم اليقين بشأن ما حدث في إيران.

ويأتي ارتفاع سعر الذهب أيضًا وسط تفاؤل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقوم بتخفيضين لأسعار الفائدة هذا العام بعد أن كانت أرقام التضخم الأسبوع الماضي أقل من المتوقع، وقدم ذلك الدعم للمعدن الثمين المسعر بالدولار.

المصري اليوم