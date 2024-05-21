“بيئة مكة” تضبط عدد من حظائر الأبل المخالفة لبيعها الحليب على الطرقات

تم ضبط عدد من الحظائر المخالفة للنظام في منطقة مكة المكرمة، بالتعاون بين مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في العاصمة المقدسة وعدة جهات حكومية أخرى. هذه الحظائر كانت تقوم ببيع حليب الإبل على الطرقات في منطقتي الشميسي وقهوة الجبل.

وأوضح مكتب الوزارة في العاصمة المقدسة أنه بالتعاون مع لجنة خاصة تم تشكيلها لمنع بيع حليب الإبل، تمت مراقبة وتفتيش البائعين على الطرقات وفي الأسواق. تم حصر المخالفين وتطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة بحقهم بالتنسيق مع الجهات المختصة. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة للقضاء على ظاهرة بيع حليب الإبل في الأماكن العامة.

من جانبه، أوضح مدير عام فرع الوزارة في منطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، أن اللجنة المشكلة شاركت بجهودها الكاملة في التفتيش على المواقع، وتمت إزالة الحظائر المخالفة. تم أيضًا مصادرة الأواني والأدوات المستخدمة في بيع الحليب، وتم تطهير وتعقيم المواقع بالمبيدات الحشرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتطبيق العقوبات المناسبة.

وأضاف أن الجولات التفتيشية جاءت سعياً من الوزارة للقضاء على ظاهرة انتشار بيع الحليب بالشكل العشوائي، الذي قد يكون سبباً في نقل كثير من الأمراض الخطيرة من الحيوان إلى الإنسان “الأمراض المشتركة”؛ مما يشكّل خطورة على الصحة، خاصة في ظل انعدام نظافة الأماكن والأوعية التي يتم بيع الحليب فيها، ما يتطلب تشديد الرقابة الصحية، وضبط ممارسة ذلك النشاط العشوائي، مشددًا في الوقت نفسه على منع بيع وتداول حليب الإبل الملوث على الطرقات، داعياً المواطنين للإبلاغ عن الباعة المتجولين في الطرقات، وذلك الاتصال بالغرفة المركزية للمعلومات والطوارئ من خلال الرقم (939).

صحيفة المدينة