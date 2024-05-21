السعودية.. تخفيض غرامات المرور يشمل المقيمين والزوَّار

أكدت الإدارة العامة للمرور أن تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة ينطبق على المقيمين والزوار على حد سواء. وفي السابق، حددت الإدارة قيمة المخالفات المرورية لمن لم يسددها خلال فترة التخفيض التي تمتد لمدة 6 أشهر. وأوضحت الإدارة عبر حسابها في منصة “إكس” أنه في حالة عدم سداد المخالفة قبل انتهاء فترة التخفيض بنسبة 50%، ستعود قيمة الغرامة لتكون كما كانت قبل التخفيض.

وكانت الإدارة قد أعلنت سابقاً عن تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة بنسبة 50% للمواطنين والمقيمين والزوار، بما في ذلك المواطنين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك قبل تاريخ 18/4/2024م.

وأوضحت أنَّ الاستفادة من التخفيض بإعفاء بنسبة (50%) من قيمة الغرامات، تقتضي مبادرة المخالف بسداد جميع المخالفات المرورية المتراكمة عليه خلال (6) أشهر، تبدأ من تاريخ 18 / 4 / 2024م حتَّى 18/ 10/ 2024م.

وأشارت إلى أنَّ ارتكاب إحدى المخالفات المؤثِّرة في السَّلامة العامَّة من تاريخ 18/ 4/ 2024م، يؤدِّي إلى عدم الاستفادة من تخفيض سداد المخالفات المرورية بنسبة (50%)، وهي: التفحيط – قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات، أو مخدِّر، أو عقاقير محذورة من القيادة تحت تأثيرها – تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (50) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحدَّدة (120) كلم/ ساعة فأقل – تجاوز السرعة المحددة بأكثر من (30) كلم/ ساعة في الطريق الذي سرعته المحددة (140) كلم/ ساعة.وبيَّنت الإدارة العامة للمرور أنَّ المخالفات المرتكبة مع بدء تطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها، سيُطبَّق بحقِّها المادة (75) من نظام المرور بنسبة تخفيض (25%)، وفق المدة المحددة نظامًا. ونوَّهت بأنَّ سداد المخالفات المرورية يظهر آليًّا من خلال نظام سداد للمدفوعات (سداد) ومنصَّة «إيفاء».

تخفيض غرامات المرور

التخفيض يشمل المقيمين والزوَّار

فترة التخفيض 6 أشهر

إعفاء 50% من قيمة غرامات المخالفات

فترة السداد حتَّى 18 أكتوبر المقبلعدم ارتكاب مخالفات السرعة والتفحيط وتناول مخدِّرات

صحيفة المدينة