توت قلواك: سلفاكير مهتم بملف المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب بالمنطقتين

قال المستشار الأمني لرئيس دولة جنوب السودان رئيس لجنة الوساطة توت قلواك بأن سلفاكير مهتم بملف المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب بالمنطقتين وفقاً للاتفاق الموقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال.

– سنعمل بكل جد من أجل عودة الأطراف قريبا لاستكمال التفاوض الذي انطلق بشكل رسمي في السادس عشر من مايو الحالي وتم تعليقه مؤقتاً لمزيد من التشاور.

الجزيرة – السودان