منوعات

توت قلواك: سلفاكير مهتم بملف المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب بالمنطقتين

2024/05/21
توت قلواك
قال المستشار الأمني لرئيس دولة جنوب السودان رئيس لجنة الوساطة توت قلواك بأن سلفاكير مهتم بملف المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب بالمنطقتين وفقاً للاتفاق الموقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال.
– سنعمل بكل جد من أجل عودة الأطراف قريبا لاستكمال التفاوض الذي انطلق بشكل رسمي في السادس عشر من مايو الحالي وتم تعليقه مؤقتاً لمزيد من التشاور.
443862218 843633797795625 5291867973167873682 n.jpg?stp=dst jpg p526x296& nc cat=1&ccb=1 7& nc sid=5f2048& nc eui2=AeFbm IJhe8WZWoDSOSE9ypwsa6FZyDroDyxroVnIOugPDPbX2pjPNtJ5NBfbcw AIrmdZqvrnmWoWfROaSRPDoV& nc ohc=ZY7 xsMrIVcQ7kNvgGGAoUA& nc ht=scontent.fcai11 1
الجزيرة – السودان

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/05/21