بيانات ووثائق
بيان انضمام عبدالله حسن يوسف درب من حركة عبدالواحد إلى الى حركة العدل والمساواة السودانية
بيان انضمام الاستاذ / عبدالله حسن يوسف درب الى حركة العدل والمساواة السودانية
بهذا اعلن انا :-
عبداللة حسن يوسف درب
بطوعى واختيارى وحالتى المعتبرة شرعا وقانونا وبكامل أهليتي، و بارادتى الحرة و دون اكراه او اغراء، اعلن إنضمامى لحركة العدل والمساواة السودانية بقيادة الدكتور /جبريل إبراهيم محمد.
وقد كنت عضواً في حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور منذ ٢٠٠٣ ولكن تأكد لي ان مشروع حركة العدل والمساواة هو الطريق الصحيح لتحقيق العدالة والمساواة ورغبت ان انضم الي هذة الموسسة ومسخرا كل إمكانياتى لصالح مشروع الحركة.
و المساهمة في دفع مسيرة النضال ، و العمل لبناء الدولة السودانية، للانتقال الي الأفضل .و الانخراط في الممارسة السياسية النزيهه في وطن يسع الجميع و يحتَرَم فيه التنوع و الاختلاف، فقد وجدت ذلك في اساسيات حركة العدل والمساواة السودانية وهي المؤسسة الأنسب لبناء سودان المستقبل الذى نحلم به جميعا، و نسعى معا لوضع السودان فى المكان الصحيح بين المجتمع الاقليمي والدولي.
و ساعمل لبناء دولة تسود فيها المواطنة اساسا للحقوق و الواجبات . و نحي كل من ساهم في بناء مشروع العدل و المساواة و على رأسهم الشهيد الدكتور خليل إبراهيم وكلّ شهداء الهامش الذين مهروا دماءهم رخيصة من اجل أنسان الهامش و نترحم علي أرواحهم و سنكون علي دربهم سائرون ان شاءالله .
قد أديت قسم الولاة أمام الاستاذ جمال شايب رئيس مكتب الحركة بكندا و كوكبة من أعضاء المكتب التنفيذي.
الرحمة والمغفرة لكل شهدائنا
والحريه للأسري
والعودة للمفقودين
ثورة حتي النصر
معا لبناء سودان موحد حر ديمقراطي
معا علي خطي قائد المهمشين الشهيد الدكتور خليل ابراهيم محمد.
الرفيق:
عبداللة حسن يوسف درب
الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية
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