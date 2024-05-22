مدير شرطة إقليم النيل الأزرق يرأس إجتماع هيئة قيادة شرطة الإقليم الدوري

وأكدت قيادة شرطة الإقليم المضي قدماً في تقديم الخدمات للمواطنين عبر إدارات الجوازات والمرور والسجل بجانب إستعدادات إدارة الدفاع المدني لمجابهة تداعيات خريف العام الجاري والذي بدأت بشأئره خلال الأمطار التي شهدتها بعض مدن الإقليم.

من جانبه أكد مدير شرطة الإقليم دعمه لكافة الإدارات الشرطية للاضطلاع بواجباتها في حفظ الأمن والإستقرار وتجفيف بؤر الجريمة والعناية بتجويد كافة الخدمات التي تقدم للمواطن.

المكتب الصحفي لشرطة السودان