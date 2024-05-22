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مدير شرطة إقليم النيل الأزرق يرأس إجتماع هيئة قيادة شرطة الإقليم الدوري

2024/05/22
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الدمازين - النيل الأزرق
ترأس اللواء شرطة حقوقى/نصر الدين محمد عبد العليم مدير شرطة إقليم النيل الأزرق الإجتماع الدوري لهيئة قيادة شرطة الإقليم بحضور مدراء الدوائر ومدراء شرطة المحافظات ومدراء الإدارات العامة والمتخصصة.
وإستعرض الإجتماع بالتفصيل الموقف الجنائي والأمني بجميع المحافظات والذي يشهد إستقرارا وهدوءً تاماً بجانب التأمين علي جاهزية القوات الضاربة لحسم كافة المظاهر السالبة والتفلتات الأمنية.
وأكدت قيادة شرطة الإقليم المضي قدماً في تقديم الخدمات للمواطنين عبر إدارات الجوازات والمرور والسجل بجانب إستعدادات إدارة الدفاع المدني لمجابهة تداعيات خريف العام الجاري والذي بدأت بشأئره خلال الأمطار التي شهدتها بعض مدن الإقليم.
من جانبه أكد مدير شرطة الإقليم دعمه لكافة الإدارات الشرطية للاضطلاع بواجباتها في حفظ الأمن والإستقرار وتجفيف بؤر الجريمة والعناية بتجويد كافة الخدمات التي تقدم للمواطن.
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المكتب الصحفي لشرطة السودان

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