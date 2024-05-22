وزير الداخلية المكلف يلتقي بمكتبه ناظر عموم قبائل وعموديات البجا

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان اللقاء تطرق الي اهمية التعاون والتنسيق لدعم كافة القضايا الوطنية بعد الحرب التي فرضتها المليشيا المتمردة بدعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخري من خلال تفعيل العمل المجتمعي عبر برامج واهداف الشرطة المجتمعية التي تعزز من قيمة الانتماء للوطن بالمساهمة في الحد من الظواهر السالبة بالمجتمع ومكافحة الجريمة عبر لجان الاحياء باعتبارها تجربة رائدة تسهم في تحقيق الامن والطمأنينة للوطن والمواطن.

المكتب الصحفي لشرطة السودان