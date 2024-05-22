قيادات الادارة الاهلية بولاية كسلا يعربون عن شكرهم وتقديرهم لمدير عام قوات الشرطة لاستجابته السريعة

اشاد اللواء شرطة ابراهيم مصطفي ابراهيم مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة ممثل المدير العام لقوات الشرطة بجهود الادارات والقيادات الأهلية بولاية كسلا في إسناد البرامج المجتمعية التي من شانها إصلاح وتقويم المجتمع ناقلا اليهم خلال مخاطبته اليوم الملتقي التنويري لقيادات المجتمع والادارات الأهلية الذي انعقد اليوم بقاعة شرطة الولاية اهتمام السيد مدير عام قوات الشرطة المتعاظم بأهمية الشرطة المجتمعية وتفعيل دورها المجتمعي لإيجاد شراكة بين الشرطة والمجتمع داعيا لتضافر جميع الجهود لتأسيس شرطة مجتمعية مؤهلة تعمل علي تزكية المجتمع والقيام باعمال الجودية والمصالحات القبلية وفض النزعات وايجاد حلول ناجعة لجميع الظواهر السالبة التي تهدد المجتمعات.

وقدم سيادته شرحا تفصيليا عن مهام وواجبات الشرطة المجتمعية مشددا علي ضرورة ضبط الوجود الاجنبي ورصد المهددات الأمنية في الاحياء السكنية مؤمنا علي انشاء المراكز المجتمعية علي مستوي الاحياء والفرقان والمحليات واصطحاب المراة في العملية الأمنية باعتبارها ركيزة اساسية في خلق جيل مدرك وواعي برسالته مشبع بالقيم النبيلة مؤكدا علي اهمية اختيار عناصر مؤهلة فاعلة للقيام بهذه الأدوار المجتمعية التي تسهم في خلق مجتمع معافي مشيرا إلي ان اللقاء حقق أهدافه المطلوبة وخرج بمفاهيم ورؤي استراتيجية وخطة عمل طموحة لانطلافة عمل الشرطة المجتمعية بالولاية.

الناظر مراد شكيلاي ناظر عموم قبيلة الحلنقة أكد جاهزية الادارات الأهلية والمجتمعية بولاية كسلا للمساهمة في تأسيس شرطة مجتمعية مؤهلة للقيام بواجباتها الأمنية والاجتماعية تقوم باعمال المصالحات والجوديات وفض النزعات القبلية وتقديم نموزج وتجربة ثرة يحتذي بها علي مستوي جميع ولايات البلاد.

وتفيد متابعات *المكتب الصحفي للشرطة* إن هذا الملتقي ضم جميع القيادات والادارات الأهلية بجميع مكوناتها المختلفة من أجل تأسيس عمل مجتمعي ومشروع كبير يعزز من جهود تحقيق الأمن والاستقرار بولاية كسلا وبدورهم قدم رجالات الادارة الأهلية والقيادات المجتمعية شكرهم وتقديرهم (للفريق) شرطة خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة لاستجابته السريعة لمبادرة ابناء البجا في الخدمة العامة بضرورة تكوين شرطة مجتمعية بالولاية والتي تعتبر احدي روافد الشرطة في تحقيق الأمن والاستقرار. وعلي صعيد ذي صلة التقي اللواء ابراهيم مصطفي ابراهيم بالاستاذ عبد الناصر سيف الدين ابراهيم المدير التنفيذي لمحلية كسلا بحضور العميد شرطة عمرعبد القادر الشيخ طه مدير شرطة المحلية وبحث معه السبل الكفيلة بانطلاقة عمل الشرطة المجتمعية بالمحلية فيما أكد المدير التنفيذي للمحلية استعداده لتقديم كل الدعم اللازم لها حتي تباشر مهامها في إسناد العملية الأمنية بالتنسيق مع اللجنة الأمنية بالمحلية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان