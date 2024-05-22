سياسية

شرطة مرور الولاية الشمالية تدشن برامج التوعية والسلامة لمدارس الولاية وتكثف جهودها لتأمين الحركة المرورية

2024/05/22
اشارة مرور
كشف العقيد / شرطة عبدالناصر حسن أحمد مدير شرطة مرور الولاية الشمالية عن تكثيف الجهود لتحقيق استراتيجية السلامة المرورية خاصة وان الولاية تشهد انطلاق العام الدراسي الجديد لذلك حرصنا على تفعيل الخطط والبرامج الخاصة بالسلامة والتوعية المرورية وتامين انسياب حركة السير بطرق الرئيسية والتقاطعات خاصة المؤدية للمدارس ، داعياً سائقي المركبات إلى أهمية التقييد بتقليل السرعه الزائدة خاصة فى أماكن وجود عبور الطلاب ، مشيراً إلى تكثيف التواجد المستمر لرجال المرور وزيادة الأنشطة والبرامج الخاصة بالتوعية فى الفترة المقبلة من أجل إيجاد جيل واعى وملم بقواعد وانظمة المرور .
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المكتب الصحفي لشرطة السودان

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