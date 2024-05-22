شاهد بالفيديو.. البرهان يعزي في استشهاد الملازم أول معاش محمد صديق بمسقط رأسه

قام القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالتعزية في استشهاد الملازم أول معاش محمد صديق بمسقط رأسه بإحدى قرى محلية المتمة بولاية نهر النيل.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

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رصد وتحرير – “النيلين”