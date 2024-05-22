الحركة الشعبية – شمال قيادة عبد العزيز الحلو: مساعدات إلى كل من رئاسة الفرقة 14 كادوقلي ورئاسة الفرقة 22 بابنوسة ورئاسة الفرقة 10 أبو جبيهة و”اللبيب بالإشارة يفهم”

قالت الحركة الشعبية – شمال قيادة عبد العزيز الحلو أنه بعد تعليق المفاوضات لأجل غير مسمى طلبت لجنة الوساطة من الطرفين عدم الذهاب إلى الإعلام حتى لا تتعقد الأمور ويتم تسميم الأجواء بيد أن وفد الحكومة لم يلتزم بذلك.

– مقترح وفد الحكومة هو عبارة عن جسر جوي لإيصال ما يعتقد أنها مساعدات إلى كل من رئاسة الفرقة 14 كادوقلي ورئاسة الفرقة 22 بابنوسة ورئاسة الفرقة 10 أبو جبيهة و”اللبيب بالإشارة يفهم”.

– قدمنا نحن ثلاثة مقترحات نص المقترح الأول على إيصال المساعدات الإنسانية بدون اتفاق مبرم، ونص الثاني على توقيع كل طرف منفرداً اتفاقاً مع وكالات الأمم المتحدة بإشراف وساطة دولة جنوب السودان.

– نص مقترحنا الثالث على ضم كل الأطراف المتحاربة والتوقيع على إعلان لوقف العدائيات حتى لا يعرقل أي من الأطراف المتحاربة عملية إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إلا أن وفد الحكومة رفض كل مقترحاتنا

– نجدد موقفنا الثابت بإيصال المساعدات الإنسانية لكل مناطق السودان ودون تحيز جغرافي أو إثني وفي توقيت واحد وبواسطة وكالات الأمم المتحدة