حركة المستقبل للإصلاح والتنمية: السودان ماض في طريق مواجهته لكل المؤامرات وأن التكالب عليه من عواصم الخارج

قالت حركة المستقبل للإصلاح والتنمية لقد زادت شكوكنا مؤخرا من خلال متابعة لصيقة بحدوث تدخل سياسي من جهات سودانية وأخرى خارجية قامت بالضغط والمساومة وتقديم إغراءات لموقف الحركة الشعبية لتبني رؤية غير وطنية لمسألة المساعدات.

– موقف الحركة الشعبية – قيادة الحلو تحول لموقف رافض لاتفاق مساعدات إنسانية إلا من خلال سيناريوهات ثلاث إما تقويض السيادة الوطنية أو عدم الوصول لاتفاق وترك الأمر عرضة لعمليات غير مضبوطة ومشبوهة أو فتح الباب لتفاوض سياسي يشمل الدعم السريع.