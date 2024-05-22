بعد تغيير اسمه لـ«روكي الغلابة».. موعد عرض فيلم دنيا سمير غانم الجديد

الفنانة دنيا سمير غانم كشفت عن الاسم النهائي لفيلمها الجديد بعد تغيير اسمه من “الجارداية” إلى “روكي الغلابة”، وأعلنت عن موعد عرضه. نشرت دنيا سمير غانم صورة من كواليس العمل على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلقت عليها بـ “فيلم روكي الغلابة صيف 2024 إن شاء الله”.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حيث تجسد دنيا سمير غانم دور لاعبة بوكس وتحديد الجسم، وتشارك في المغامرات الكوميدية برفقة محمد ممدوح الذي يلعب دور البودي جارد، ويتعرضان لمجموعة من المواقف الكوميدية.

بالإضافة إلى دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح، يشارك في بطولة الفيلم كل من محمد ثروت، بيومي فؤاد، ومحمد رضوان، كما يظهر أحمد سعد كضيف شرف في بعض المشاهد. حاليًا، يتم التعاقد مع باقي أبطال الفيلم بشكل رسمي، ويعود الفيلم إلى تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

صحيفة الاسبوع