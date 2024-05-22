شاهد بالفيديو.. ماذا قال قائد متقدم سنار عندما تفقد القوات في الخطوط الأمامية؟

تفقد قائد متقدم سنار القوات في الخطوط الأمامية وسط حماس الجنود الكبير لمواصلة التقدم والزحف لتحقيق كافة الأهداف وسحق مليشيا الدعم السريع وطردهم من داخل منازل المواطنين والأعيان المدنية.

وقال القائد “شدوا حيلكم واحمو بلدكم وما تقبلوا العبث بيها”

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

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رصد وتحرير – “النيلين”