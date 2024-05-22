شاهد بالفيديو.. “الثار الثار يا برهان” وأحد المواطنين: ” حرّم الارتكازات دي حريمنا يمسكنها”

قال القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بأن” الشيء السووهو في جنودنا وعساكرنا ومواطنينا الشرفاء ما حنخليه وحناخد بثأرهم. ونحن كل زول فقد مسكنه وماله وفقد اولاده في رقبتنا دي.

وقال رئيس مجلس السيادة اتفقنا على تكوين لواء من المستنفرين بكل أسلحته وسياراته وحريصون على رعاية المقاومة الشعبية وتكون هي الحاضنة الأساسية للشعب السوداني.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

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رصد وتحرير – “النيلين”