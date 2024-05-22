قطاع التوجيه بالبحر الأحمر يؤكد إهتمامة بالقضايا المجتمعية

أكد هاشم الأمين مدير قطاع التوجيه بالبحر الأحمر أن القطاع يولي البرامج المجتمعية أهتماما لكونها ذات تأثير مباشر في الحياة العامة.

وذكر أن الورشة المجتمعية التي نظمتها اليونسيف بمشاركة خمسة ولايات ناقشت القضايا الإجتماعية بشرق السودان وتأثيرها على الأسرة والطفل والمجتمع عامة .

وقال هاشم في تصريح لوكالة السودان للانباء (سونا) أن قطاع التوجيه والتنمية الاجتماعية يتطلع للإستفادة من توصيات نهاية الورشة لخدمة قضايا الأسرة والمجتمع من خلال مخاطبة مخاطر العادات والتقاليد وحماية إنسان الشرق مشيرا أن الملتقى بتمويل من منظمة اليونسيف وتناول عدد من الأوراق العلمية بمشاركة خبراء وأكاديميين ورجال الدين والدعاة.

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