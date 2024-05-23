سياسية
مدير شرطة ولاية الجزيرة المكلف يؤكد جاهزية قواته لتأمين الموسم الزارعي
أكد العميد شرطة د. خالد محمد نور مدير شرطة ولاية الجزيرة المكلف استعداد قوات الشرطة للمشاركة في تأمين الموسم الزارعي مبينا ان رئاسة شرطة الولاية اعدت خطة للتأمين بالتنسيق مع كافة الاجهزه الأمنية بدائرة الاختصاص
جاء ذالك لدي مشاركته اليوم برنامج تدشين “موسم العروة الصيفية” بمحلية ٢٤ القرشي بحضور والي الجزيرة المكلف ونائب محافظ مشروع الجزيرة ومدير إدارة الحفريات وأمين ديوان الزكاة ومدير المخابرات.
والي ولاية الجزيرة اشاد بالتجهيزات المبكره والممتازه من كافة الجهات ذات الصلة مدعومة بالاجهزة الأمنية واستعدادها لتلبية اي متطلبات لانجاح الموسم الزراعي .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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