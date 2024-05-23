سياسية
الداخلية.. مزيد من عمليات التأمين التي تدعم استقرار الدراسة بالجامعات
التقي اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف أمس بمكتبه البروفيسير محمد حسن دهب وزير التعليم العالي.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان اللقاء تطرق الي اهمية تأمين الجامعات السودانية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد عبر الادارة العامة لتأمين الجامعات لمزيد من عمليات التأمين التي تدعم استقرار الدراسة بالجامعات بجانب مناقشة امر جامعة الرباط الوطني وكلية الجمارك في مسيرة التعليم العالي بالبلاد .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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