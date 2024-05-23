الداخلية.. مزيد من عمليات التأمين التي تدعم استقرار الدراسة بالجامعات

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان اللقاء تطرق الي اهمية تأمين الجامعات السودانية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد عبر الادارة العامة لتأمين الجامعات لمزيد من عمليات التأمين التي تدعم استقرار الدراسة بالجامعات بجانب مناقشة امر جامعة الرباط الوطني وكلية الجمارك في مسيرة التعليم العالي بالبلاد .

المكتب الصحفي لشرطة السودان