روضة الحاج: انتقل قبيل أيام إلى جوار ربه راضياً مرضياً بحول الله أخي الأصغر مأمون

انتقل قبيل أيام إلى جوار ربه راضياً مرضياً بحول الله أخي الأصغر مأمون بالمملكة العربية السعودية إثر علةٍ قابلها بصبر عجيب أسأل الله أن يعظم بذلك أجره.

وقد تمت مواراة جثمانه الطاهر بالقصيم وأقيم العزاء بشندي.

رحمه الله رحمة واسعة وتقبله شهيداً عنده وجعل البركة في ذريته وعقبه.

أسألكم الدعاء له بالرحمة ولنا بالصبر وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.