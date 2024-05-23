والي ولاية سنار يلتقي المدير العام لقوات الدفاع المدني

التقي الفريق شرطة د. عثمان عطا مصطفي المدير العام لقوات الدفاع المدني بمكتبه امس الاستاذ توفيق محمد علي والي ولاية سنار المكلف.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان اللقاء ناقش العديد من القضايا المتعلقة بالاستعداد لفصل الخريف والنازحين بالولاية عبر التعاون والتنسيق والمتابعة ، فيما اشاد والي سنار المكلف بدعم قوات الدفاع المدني وتوفيره مواد الإيواء ومتطلبات فصل الخريف والتي سيتم تسلميها لمحليات الولاية.

وعلي ذات الصعيد التقي الفريق شرطة د. عثمان عطا مصطفي مدير قوات الدفاع المدني بمكتبه اليوم اللواء ركن(م) الصادق محمد الازرق والي ولاية كسلا المكلف ووقف اللقاء علي استعدادات الولاية لفصل الخريف والجهود التي تبذلها حكومة الولاية في توفير المعينات الفنية اللازمة ، فيما جدد مدير قوات الدفاع المدني الالتزام بتوفير المعينات اللازمة للولاية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان