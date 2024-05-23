نائب رئيس مجلس السيادة يؤكد اهتمام الدولة بالإعلام ومعالجة قضاياه

التقى السيد نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق مالك عقار اير، بوزير الثقافة والإعلام، الدكتور جرهام عبد القادر، لمناقشة نتائج ورشة العمل في مجال الإعلام التي عُقدت مؤخرًا في مدينة بورتسودان.

كما ناقش اللقاء مؤتمر الآثار المتعلق بالحضارة المروية، المقرر عقده في ألمانيا في سبتمبر المقبل، بحضور علماء الآثار من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى الخبراء والعلماء السودانيين.