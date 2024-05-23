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لجنة حصر النازحين فى المدارس والمعسكرات تناقش المواقع المقترحة لإقامة معسكرات بديله لتفريغ المدارس
لتطوير حلول بديلة للنازحين وضمان استئناف العام الدراسي، عقدت لجنة حصر النازحين في المدارس والمعسكرات في ولاية القضارف اجتماعًا في مباني وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية، برئاسة المدير العام، الدكتور أحمد الأمين آدم، المُكلَّف بالوزارة.
تناول الاجتماع اقتراحات عدة لتوفير مواقع بديلة لإقامة معسكرات، وخطط لتفريغ بعض المدارس لضمان استمرارية العملية التعليمية وفتح المدارس في السادس والعشرين من مايو الحالي.
كما ناقشت اللجنة ضرورة توفير المواصفات المطلوبة في المواقع المقترحة وضرورة قربها من مراكز تقديم الخدمات، بالإضافة إلى دعم شركاء وجهات المانحة في توفير مواد الإيواء والغذاء.
حيث أكد الأستاذ عبدالوهاب إبراهيم عوض المدير العام المكلف لوزارة التربية والتوجيه إكتمال كافة الجوانب الفنية التي تجريها الوزارة لانطلاق العام الدراسي وسد النقص في المعلمين بالاستفادة من الكوادر الوافدة.
فيما أشار المدير العام لوزارة الصحة إلى الترتيبات التي تمت مع عددا من الشركاء والمانحين خلال زيارتهم لولاية البحر الأحمر في توفير معينات الإيواء والغذاء مؤكدا التنسيق الجيد لتنفيذ برامج فتح المدارس.
كما امن الإجتماع على البدء الفوري في الترتيبات الهندسية والصحية في المواقع المقترحة تمهيدا لترحيل النازحين وانطلاق العام الدراسي.
سونا
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