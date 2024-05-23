الذين يتباكون علي المصفاة -مع يقيني ان الجيش لم يدمرها وانما ضربات محدودة-

ايهما اكبر قيمة واكبر أثرا

– المصفاة ام 15 الف من المساليت قتلوا عزلا ؟

– المصفاة ام سرقة ونهب الخرطوم مصانعها وبيوتها ومؤسساتها وسياراتها وبنوكها؟

– المصفاة ام نهب ولاية الجزيرة بيوتها واموالها وبنوكها وسيارات المواطنين؟

– المصفاة ام تدمير مشروع الجزيرة ونهب كل الآليات المملوكة للمشروع والمواطنين؟

– المصفاة ام تعطيل الموسم الزراعي كاملا في مشروع الجزيرة ونهب مصنع سكر سنار وآلياته ومصنع سكر الجنيد؟

اين هي دموعكم واين صراخكم علي كل ما سبق؟؟ ام ان افعال المليشيا علي قلوبكم زي العسل؟

Alnour Sabah