بلقيس لجمهورها: «يا ويل حالي»

الفنانة بلقيس قامت بمشاركة مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت وهي تؤدي مجموعة من أغانيها القديمة والجديدة. طلبت من جمهورها أن يكتبوا لها كلمات أغانٍ تحمل ذكريات لهم، وقد بدأت بغناء مقطع من أغنية “ههاي” الذي يقول: “ههاي شنهو يعني فرقاك.. عني روح حياك.. ما يهمني وما بنكسر”.

وعرضت بلقيس مقطعاً من أغنية “يا خالة”، حيث تقول: “يا خالة يا أم هالولد.. يا قطعة من هذا الكبد.. بشريني ما يعشق علي.. يبقى يحبني للأبد”. وأخيراً، قدمت مقطعاً من أغنية “هوى هوى”، حيث تغني: “تغار حتى من الهوى.. يا ويل حالي يا هوى.. خفف من الغيرة علي.. لي قلب غيرك ما هوى”.

وأضافت بلقيس تعليقاً على الفيديو: “نشرت ميدلي بلقيس الجزء الأول على قناتي في اليوتيوب، جمعت فيه أغاني قديمة وجديدة من أجمل الهيتات التي أحببتموها مني ووصلتني لقلوبكم ووصلتكم لقلبي.. فلا تترددوا في كتابة المزيد من الأغاني التي تحمل لكم ذكريات، وتذكروا أصدقائكم لمن تستمعون إليها”.

إلى ذلك، تستعد بلقيس لإقامة حفل في المغرب 23 يونيو المقبل على منصة النهضة، ونشرت بوستر الحفل وعلقت: «أنا فرحانة بزاف حيت غانشوف جمهور عزيز عليا وكنبغيه بزاف، وفرحتي الثانية إن أول حفلة لي في المغرب غاتكون في مهرجان موازين في الرباط نهار الأحد 23 يونيو في منصة النهضة، غادي تكون حفلة واعرة بحضوركم وعامرة مفاجآت، اختاروا معايا الأغاني اللي بغيتوا تسمعوها مني في الحفل».

الأنباء الكويتية