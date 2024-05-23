سياسية

الجيش: قواتنا والقوات المشتركة لحركات الكفاح تنفذ عمليات ناجحة شمال دارفور

2024/05/23
صقر
الجيش السوداني
قال الجيش السوداني بأنه قواته والقوات المشتركة لحركات الكفاح تنفذ عمليات ناجحة وتكبد العدو خسائر كبيرة وتتقدم بثبات كبير وتستلم مواقع أمامية جديدة وتطارد مليشيا الدعم السريع بولاية شمال دارفور.
وقال روبرت وود بأنه يجب على المجتمع الدولي النظر في الأدوات التي يمكن استخدامها لضمان حماية المدنيين بإقليم دارفور.
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الجزيرة – السودان

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