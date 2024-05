أنا أسد، الرئيس الأرجنتيني يغني خلال عرض كتابه (فيديو)

أحيا الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي حفلًا في أحد الملاعب ببوينس آيرس أمام حشد من الآلاف يوم أمس، خلال عرض كتابه الجديد.

اختار ميلي ملعب “لونا بارك”، المعروف بتنظيم الفعاليات الرياضية والحفلات الموسيقية، والذي يتسع لأكثر من 11 ألف شخص، لإقامة هذا الحدث، وأكدت السلطات أنه لم تُخصص أي أموال من الميزانية لهذا العرض.

يحمل كتاب ميلي عنوان “الرأسمالية والاشتراكية والفخ الكلاسيكي الجديد”، ويعكس وجهات نظره حول مبادئ وخصائص التنمية الاقتصادية.

فتح الرئيس الأرجنتيني الحدث بأداء الأغنية الشهيرة التي كانت رمزًا لحملته الانتخابية، وهي من فرقة الروك الأرجنتينية “La Renga”. تتضمن الأغنية كلمات تقول: “مرحباً بالجميع! أنا أسد، وحش يزأر في وسط الشارع. ركض الجميع دون أن يفهموا. عرض الذعر في وضح النهار. من فضلك لا تهرب مني. أنا ملك العالم المفقود. أنا الملك وسوف أدمرك. جميع المتواطئين هم من شهيتي. لا تهرب! تعالى إلي!”

وبعد إعادة تفسير الأغنية بطريقته الخاصة، وعد ميلي بالتهام الطبقة السياسية في الأرجنتين، التي غالبا ما يستهدفها، ويشير إلى أنها المتسببة بانزلاق الاقتصاد الأرجنتيني وارتفاع التضخم.

ويقارن ميلي نفسه بالأسد، وتظهر صورة الحيوان على القمصان والبلوزات التي تباع في المناسبات التي يتم تنظيمها لدعم الرئيس. وقد عرضت أيضا للبيع أمس الأربعاء، عند إطلاق الكتاب.

#Watch: General Ancap, the alter ego of President Javier Milei of Argentina, has garnered attention for its unconventional portrayal and provocative performances.

A viral video featuring Milei dressed as a superhero singing "La Traviata Economica," a parody of Giuseppe Verdi's… pic.twitter.com/4Vmvq978W9

