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الصحة السعودية: لم نرصد أي حالات وبائية أو أمراض معدية بين الحجاج
أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، أنها لم ترصد أي حالات وبائية أو أمراض معدية بين الحجاج. وأضافت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أنها «تتعامل بشكل فوري مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس»، وحذرت في الوقت نفسه «من ارتفاع درجات الحرارة في المشاعر المقدسة».
وكانت الوزارة نصحت الحجاج بشرب الماء البارد، والانتقال إلى مكان بارد، ورش الجسم برذاذ من الماء.
صحيفة الاتحاد
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