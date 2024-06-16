مقتل على يعقوب يفقد ميليشيا ال دقلو سيطرتها على محيط الفاشر

بمقتل العميد خلاء على يعقوب تفقد ميليشيا ال دقلو سيطرتها على محيط الفاشر

نقلت مصادر موثوقة من الفاشر قبل قليل خبر موت وهلاك القائد المليشي اللواء خلاء على يعقوب الذي تميز بعنفه وحقده اللا محدود على سكان اقليم دارفور الحقيقيين من قبائل الفور والزغاوة والقمر والمساليت والبرتي ، وله تسجيلات صوتية منتشرة تنضح عنصرية وتعالي عرقي وهو صاحب خطاب التطهير العرقي هناك .

وبهذا تكون القوات المشتركة في شمال دارفور قد وضعت حدا لاطماع وتفلتات عصابات الدعم السريع التي ظلت تحاصر مدينة الفاشر لمدة عام بحاله دون ان تتمكن من إسقاطها ، ونذكر ان الهالك على يعقوب من القيادات المشكوك في قدراتهم الذهنية والميدانية مثله ومثل الهالك برشم والطاهر قجة وجلحة وعبدالرحيم دقلو نفسه .

Basher Yagoub