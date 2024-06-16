منطق غاية المخاتلة. كل ما نقول ليك عيب تتحالف عرفيا أو مسيار مع الجنجا تقول لينا أنهم ولدوا من جعبة البشير. ياخي ديل مجرمين، لمن ولدوا من جعبة البشير وقفنا ضدهم وضد البشير ألف أحمر. أنت حسي بتبرر زواجك من الجنجويد بانهم ولدوا من جعبة البشير؟

هل كون هذا الشيطان ولد من جعبة البشير يبرر سكوتك عن جرائمه الشيطانية ضد الأنسانية ؟ دع عنك التحالف معه وغسل سمعته في الخارج وإطلاق كل سهامك ضد من قاومه واستدعاء إنتهاكات الأخرين في كل سانحة للتقليل من إثمه؟

تسلم الجعبة الجابتو: بصراحة يعني أنت لما تكون متحالف مع الجنجويد لا يجوز لك القول إنهم ولدوا من جعبة البشير لان هذا القول لسان مقالك الذي يناقض لسان حالك. لسان حالك الذي يقول في كل لحظة “تسلم الجعبة الجابتو” إذ هو صار ولي نعمتك واملك في الملك ودافع فواتير معاشك مباشرة أو عبر شيكات سيده. وهكذا.

# أحيانا لا توجد طريقة مهذبة لدحض حجج برازية.

أي مدني يقدم الدعم الصريح أو المستتر للجنجويد – سواء أن كان دعما سياسيا أو إعلاميا أو بالتبرير لجرمهم أو بالتقليل من فداحته – هو/هي في الواقع مجرم حرب بموجب القانون الدولي مهما استطالت كرفتته أو حسن مكياجه وغلت كريماته .

معتصم اقرع

