● أتى العيد وقد اختفي حميدتي واختبأ عبدالرحيم ومات علي يعقوب وهزل عثمان عمليات وكانوا في العيد الفات يقولون من أشد منا قوة.

● أتى العيد وقد اختفت آلاف التاتشرات ومئات القيادات ومئات الآلاف من الجنود مليارات الدولارات ومناجم الذهب ومئات العقارات والمطبلين ليعلم شعب السودان إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين.

● أتى العيد وحمدوك وشلته يتقدمون الي الخلف ويلهثون وراء الغرب ويجمعون النثريات الحرام وإفتقدهم الشعب في محنته وصاروا كلما فرشوا بساطا احمرا للفتنة أتت الخيبات تتبختر فيه ليعلم شعب السودان انهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا.

● أتى العيد وشعب السودان متحد متجانس في مقاومته الشعبية آملا في نصر قريب قد لاحت بشائره واجتمعت قبائل درافور وكردفان مع البجا في بورتسودان وإصطفوا مع بقية اهل السودان ويقولون لبرهان استقم فقد اقيمت صلاة النهضة ثم يرتلوا جميعا الآية 103 من سورة آل عمران.

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