سياسية
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوزع 953 سلة غذائية للنازحين بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 953 سلة غذائية للنازحين بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل.
وقالت لجنة مقاومة قرى غرب المحيريبا بولاية الجزيرة: مقتل شخصين وإصابة آخرين بقرية “أم كيعان” عقب هجوم شنته ميليشيا الدعم السريع على القرية وممارسة السرقة والنهب وتهجير السكان بالكامل.
الجزيرة – السودان
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