سياسية

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوزع 953 سلة غذائية للنازحين بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل

2024/05/23
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 953 سلة غذائية للنازحين بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل.
وقالت لجنة مقاومة قرى غرب المحيريبا بولاية الجزيرة: مقتل شخصين وإصابة آخرين بقرية “أم كيعان” عقب هجوم شنته ميليشيا الدعم السريع على القرية وممارسة السرقة والنهب وتهجير السكان بالكامل.
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الجزيرة – السودان

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